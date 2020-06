Krisen, Kommerz und ein Kunst-Krimi

ARCHIV - HANDDOUT - Kombo mit vier der zahlreichen Werke aus dem spektakulären Münchner Kunstfund, die seit 11.11.2013 online einsehbar in der Lostart-Datenbank aufgelistet sind und bei denen laut Behördenangaben «der begründete Verdacht auf NS-verfolgungsbedingten Entzug» besteht. Im Uhrzeigersinn von links oben: Hans Christoph: «Paar», Aquarell, 1924, Max Liebermann: «Reiter am Strand», Gemälde, 1901, Wilhelm Lachnit: «Mann und Frau am Fenster», Aquarell, 1923, Antonio Canaletto: «Sa. Giustina in Prà della Vale» in Padua, Druckgrafik, 1751/1800. Der Münchner Kunstsammler Cornelius Gurlitt (81) will nach Angaben seines Anwalts eine «faire und gerechte Lösung» im Umgang mit möglicher Raubkunst aus seiner spektakulären Sammlung. Mehrere Anfragen möglicher Erben betreffen Liebermanns Gemälde «Reiter am Strand». Fotos: Staatsanwaltschaft Augsburg/dpa - Nur zur redaktionellen Verwendung bei Urhebernennung und nur im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung (zu dpa "Bewegung im Fall Gurlitt - Sammler ist gesprächsbereit" vom 29.01.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

© Bild: APA/Staatsanwaltschaft Augsburg