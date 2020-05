Krimi-Hype: Mord ist unser Hobby

Der Autor als Star, wie auch Recherchen des New Yorker "Forbes-Magazine" bestätigen. Mitte August veröffentlichte das Blatt eine Gehaltsliste, die ergab, dass Buchautoren mittlerweile mehr verdienen als Hollywood-Stars. Angeführt wird das Ranking von James Patterson aus Kalifornien. Er soll mit seinen in vierzig Sprachen erschienen Krimis um den Washingtoner Polizeipsychologen Alex Cross und die in San Francisco ermittelnde Polizistin Lindsay Boxer innerhalb von zwölf Monaten (bis April 2011), 58 Millionen Euro verdient haben. Damit hat Patterson im Vergleich zum Vorjahr noch einmal ordentlich zugelegt. Damals belief sich sein Verdienst "nur" auf rund 49 Millionen Euro.



Sein neuester Deal: Für 17 weitere Bücher erhält der 74-Jährige etwas mehr als 99 Millionen Euro. Freie Autoren arbeiten ihm zu, nur die Endfassung stammt dann vom Chef höchstpersönlich.



So umtriebig ist Heinrich Steinfest noch nicht. Er hält im Moment bei Buch Nummer 18. Sein jüngstes Werk "Die Haischwimmerin" ist erst vor zwei Tagen erschienen. Das Cover weist auch dieses Mal wieder unmissverständlich darauf hin, was Steinfests Leser erwartet: Ein Kriminalroman, in dem die Meisterpolizistin Lilli Steinbeck die Hauptrolle spielt. In Steinfests Vorstellung erfahren seine Leser gemütlich im Liegestuhl lümmelnd alles über die Niederungen des menschlichen Daseins. "Ich glaube generell, dass es das ist, was Menschen an diesem Genre so fasziniert. In der Fiktion können sie in eine bedrohliche Welt eintauchen, mit der man sonst nichts zu tun haben will."