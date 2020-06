Krimi-Frauentag: Jetzt ermittelt "Die Chefin"

Dass ihr die Kollegen einen lebensgroßen "Derrick" aus Pappendeckel ins Büro stellen, ist nur ein Gag. Dennoch: Die Zeit der Trenchcoat tragenden Kommissare ist vorbei.

Ab Freitag (24. 2., 20.15, ORF 2) ermittelt erstmals eine Frau am traditionellen Krimischauplatz. Katharina Böhm ist "Die Chefin". Und, stellt sie im KURIER-Gespräch gleich klar, so etwas wie einen "Lieblingsvorgänger" hat sie nicht: "Da muss ich passen", lacht die Schauspielerin. "Als Jugendliche hatte ich freitags was Besseres zu tun, als abends fernzusehen."

Nun hat sie ihren neuen Job als Ermittlerin gern angenommen. "Unter der Voraussetzung, dass die Reihe in München gedreht wird. Mein Sohn ist 13, ich kann und mag also nicht so lang von zu Hause weg sein, wie eine Reihe das verlangen würde. So komme ich abends heim, da bin ich ruhiger – und er auch."

Immerhin sollen dieses Jahr sechs weitere Folgen der ZDF- ORF-Koproduktion gedreht werden.

"Die Chefin" heißt Vera Lanz, hat zwei männliche Untergebene, ist Alleinerzieherin einer Teenie-Tochter, und schwankt emotional zwischen hantig und gutherzig. Böhm konnte da "konkrete Wünsche" einbringen. Der Darstellerin war wichtig, "die Figur authentisch erscheinen zu lassen und auf ihre Fehler – von denen sie nicht wenige hat – hinzuweisen. Vera ist keine Kommissar-Schablone, sie hat Ecken und Kanten."

Und eine Erdnuss-Manie. Ständig rollt sie "Peanuts" zwischen den Fingern, knackt und isst sie; Schreibtisch und Jackentaschen sind voller Schalen. "Meine Idee", sagt Böhm. " Vera sollte eigentlich Sahnetörtchen essen. Aber da hätte ich am Ende jeder Drehwoche gekotzt und man hätte die Kostüme weiter machen müssen."