Kreativkurs forever

Bei alldem – das zeigt die Schau im BA-Kunstforum recht eindrucksvoll – ist Barceló fast schon störrisch trendresistent: Seine Bilder, Plastiken und Keramiken zeugen von der unbändigen Lust, sich am Material abzuarbeiten, erzählen aber nur selten vom Streben nach innovativen formalen oder inhaltlichen Lösungen. Anders als viele Künstler, die in den Materialschlachten der 1980er groß wurden und sich später weiter entwickelten, wirkt Barceló aus der Zeit gefallen: In seiner mediterranen Idylle – Barceló lebt in Paris und Mallorca, wo er auch ein enormes Keramik-Wandbild in der Kathedrale von Palma schuf – hat der Künstler mit dem Malen, Formen und Töpfern Erfüllung gefunden. Das ist absolut legitim, kann auf Dauer aber schon fad werden.