Kraftklub: "Haltung zeigen ist cool"

Sich bei einem Bierchen einen Schabernack auszudenken, das mögen die Musiker von Kraftklub. So eine Aktion wie die "Konvoi In Schwarz"-Tour ersinnen, die die Chemnitzer Punk-Rap-Rock-Band am Dienstag auch nach Wien führte. Bis zum Nachmittag blieb der Auftrittsort des Gratis-Konzertes geheim, musste von den Fans mit Teilen von bestimmten Hashtags enttarnt werden. Anlass der Aktion: "In Schwarz", das zweite Album von Kraftklub. Jene Platte, mit der die Band um Sänger Felix Kummer zeigen will, dass das Platin-Debüt "Mit K" keine Eintagsfliege war.