Kostüm- und Bühnenbildnerin Maxi Tschunko 98-jährig verstorben

Die Kostüm- und Bühnenbildnerin Maxi Tschunko ist am gestrigen Sonntag im Alter von 98 Jahren verstorben, wie das Theater in der Josefstadt - eine ihrer langjährigen Wirkungsstätten - der APA am Montag mitteilte. Die am 17. Februar 1924 in Wien geborene Ausstatterin heuerte nach ihrer Ausbildung an der Akademie der bildenden Künste in Jahr 1948 am Wiener Volkstheater an.

Von 1952 bis 1986 war sie dort als fest engagierte Kostüm- und Bühnenbildnerin tätig und trug in dieser Funktion zur Erneuerung des Hauses bei. Im Jahr 1972 wurde sie mit der Josef-Kainz-Medaille in der Sparte "Bühnenbildner/Ausstatter" ausgezeichnet. Tschunko war bis vor rund 15 Jahren weiter aktiv in Theaterproduktionen eingebunden, so etwa am Theater in der Josefstadt.