Kool Savas mit Klassik-Orchester: Sentimental und aufgeregt

Wer den Berliner Rapper Kool Savas schon länger begleitet weiß: dieser Künstler entwickelt sich stets weiter. In der Liederhalle in Stuttgart wagte er sich im Rahmen von "Red Bull Symphonic" erstmals an eine klassische Auslegung seines Werks. Mit dem erstklassigen Residenz-Orchester Baden-Württemberg sorgte er bei rund 2.000 Besucher:innen für Begeisterung.