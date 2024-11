Mahlers Achte im Konzerthaus: Gewaltige Klänge bei einem Ausnahmewerk

„Veni, creator spiritus“: Mit diesem mittelalterlichen Pfingsthymnus, der Anrufung des Heiligen Geistes und einem einprägsamen, hymnischen Thema hebt der kürzere, erste Teil an. Hier waren besonders bei den homogen singenden Chören, dem Wiener Singverein (Einstudierung: Johannes Prinz), der Wiener Singakademie (Heinz Ferlesch) wie bei den Wiener Sängerknaben (Manuel Huber und Oliver Stech) gewaltige Klangmassen fast im Dauerforte zu hören, was durch Philippe Jordan am Pult der formidabel aufspielenden Wiener Symphoniker doch einer größeren Differenzierung bedurft hätte.