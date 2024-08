Konzerte von John Williams mit Wiener Philharmonikern abgesagt

Im Dezember hätte der US-amerikanische Star-Komponist John Williams gemeinsam mit den Wiener Philharmonikern im Wiener Musikverein zwei Konzerte mit seiner aus zahlreichen Filmen weltbekannten Musik dirigieren sollen. Diese wurden nun aufgrund eines "akuten Gesundheitsproblems" abgesagt, wie Philharmoniker und Musikverein am Dienstag mitteilten. Der 92-jährige Maestro freue sich aber darauf, seine Konzerte in der Bundeshauptstadt so bald wie möglich nachholen zu können.

Laut der Mitteilung wird Williams' "vollständige Genesung" erwartet. Der gebürtige New Yorker schreibt seit rund sieben Jahrzehnten Filmmusik und wurde dafür mehrfach mit Oscars ausgezeichnet und über 50-mal nominiert. Unter seinen bekanntesten Kompositionen finden sich etwa die Musik zu "Der weiße Hai", "Star Wars", "Indiana Jones", "Harry Potter", "Schindlers Liste" oder auch "E.T.".