"Klassik unter den Sternen“ mit Elīna Garanča: Reiche, romantische Emotionen

Sie gefiel zuerst in zwei edlen Roben und dann wieder im obligaten Salondirndl und war stimmlich in Topform. Dies war auch bei „Acerba voluttà…..o vagabonda stella d‘Oriente“ aus Francesco Cileas „Adriana Lecouvreur“, dem beliebten Vilja-Lied aus Franz Lehárs „Die lustige Witwe“ sowie beim Duett „Mira, o Norma“ aus Vicenzo Bellinis „Norma“ gemeinsam mit der Sopranistin Iulia Maria Dan zu erleben.

Garančas Gatte Karel Mark Chichon am Pult des Wiener Volksopernorchesters begleitete alle sorgsam und gefühlvoll. Das gut disponierte Orchester konnte auch bei der Ouvertüre zu Verdis „Luisa Miller“ und beim heurigen Jahresregenten Johann Strauss (Sohn), der im Programm nicht fehlen durfte, mit dem „Ägyptischen Marsch“, dem „Accelerationen Walzer“ wie auch einem „Czárdás“ von Iulia Maria Dan mitreißend gesungen, faszinieren.

Auch heuer hatte der britische Dirigent ein Medley unter dem Motto „Sol y Vida” (“Sonne und Leben”) arrangiert. Dieses sangen alle mit großer Vitalität bei Nummern von “Voce e notte” bis zum fetzigen “Brazil”.Schließlich konnten sich die etwa 4.000 Fans, darunter viel Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Medien an mehreren Zugaben, den Hits „Dein ist mein ganzes Herz!“ (Lehár), „Non ti scordar di me” (De Curtis) und dem schon obligaten “Ave Maria” (Gomez), die den stimmungsvollen, romantischen Abend beschlossen, erfreuen. Dieser wurde wieder von Barbara Rett charmant moderiert.

Stehende Ovationen!

5.7. - Klassik in den Alpen-Kitzbühel, welches in ORF III am 13.7., um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird