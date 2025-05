„Klassik unter Sternen“: Opernstar Elīna Garanča pilgert wieder zum Klassik-Gipfel

Am 5. Juli folgt „Klassik in den Alpen“ vor Schloss Kaps in Kitzbühel.

„Klassik unter Sternen“ ist die größte kulturelle Einzelveranstaltung in Niederösterreich, betonte Erwin Hameseder, Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien. „Dass wir schon so lange mit einem Weltstar zusammenarbeiten dürfen, ist einzigartig“, bedankte er sich bei Garanča. „Gerade in einer Zeit, die von starken Veränderungen und Unsicherheiten geprägt ist“ – darunter der „furchtbare Krieg in der Ukraine“ –, biete „Klassik unter Sternen“ eine „Auszeit vom Alltag, getragen von Gemeinschaft, Zuversicht und emotionsgeladenen Stunden .“

Zukunftsstimme

Ebenfalls auf der Bühne: Die heurige ZukunftsStimme Maja Triler. Die slowenische Sopranistin wird bei den Klassik-Open-Airs in Göttweig und Kitzbühel zu hören sein. Sie sicherte sich mit ihrer herausragenden Stimme den ersten Platz bei Garančas „Herzensprojekt“: In dem Wettbewerb werden junge Stimmen vor den Vorhang geholt und bekommen mit den Auftritten in Göttweig und Kitzbühel eine große Bühne. Es folgen Zacharias Galaviz (USA, Platz 2) und Hyejin Han (Südkorea, Platz 3), die beim Prélude Göttweig (18 Uhr, freier Eintritt) und bei „Kitzbühel Klassik“ auftreten.

Apropos Kitzbühel: „Klassik in den Alpen“ – in Tirol ebenfalls die größte kulturelle Einzelveranstaltung – findet am 5. Juli statt, und zwar erstmalig beim prachtvollen Schloss Kaps – ein Ort, der „musikalischen Hochgenuss unter freiem Himmel in ganz besonderer Atmosphäre verspricht“, wie es in der Ankündigung heißt.

Bei beiden Konzerten werde ein Programm zu hören sein, „bei dem jeder von uns etwas Neues und sein Bestes zeigen“ könne, versprach Garanča. Und sie lobte das Einzigartige an Göttweig: Dass nach dem finalen „Ave Maria“ keiner applaudiere und „wir alle mit unseren eigenen Gedanken heruntergehen von diesem Hügel“, gebe es nirgends sonst auf der Welt.