Konzeptkunst trifft Castingshow

Je nach Blickwinkel könnte man Melton Barker als Medienpionier, als Konzeptkünstler oder auch einfach als fahrenden Clown bezeichnen.

Der Amerikaner, der von 1903 bis 1977 in den Südstaaten lebte, drehte in 40 Jahren geschätzte 300-mal denselben Film: "Kidnapper’s Foil", ein kleines Drama, in dem ein Mädchen entführt wird und eine "Gang" anderer Kinder sich aufmacht, um sie und ihre Geiselnehmer zu finden.