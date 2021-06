Konzeptalbum von Eugene Delta über das Ende der Welt

Darin verpackt ist Donners Vision von der Zukunft, verbunden mit viel Sozialkritik. Die Idee mit dem Pyramidenschema etwa ist eine Metapher für das kapitalistische System und die Ungleichheit, die es produziert.

„Ich habe das Gefühl, dass es kein gutes Ende gibt, wenn alles so weiterläuft, wie es jetzt läuft. Die Klimakrise ist echt, zum Entgegensteuern ist nicht mehr viel Zeit. Gleichzeitig hat aber dieses kapitalistische System, in dem der Profitgedanke so sehr im Vordergrund steht, nicht viel Interesse an einem diesbezüglichen Umdenken. Eugene Delta hat also schon viel mit mir zu tun. Aber als Figur kann er vieles tun und erleben, was ich nicht kann.“