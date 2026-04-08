Kompost, Samen und Walgesang für mehr Klimabewusstsein

Die Walpopulation am Wiener Karlsplatz hat sich gegenüber 1982 verdoppelt. Als die Künstlerin Margot Pilz damals einen aufblasbaren Wal – mit Originalaufnahmen von Walgesängen – im Bassin vor der Karlskirche schwimmen ließ, war nämlich „Poldi“, heute das Maskottchen des Wien Museums, noch eine Attraktion im Wiener Prater. Dass Pilz’ Installation „Kaorle am Karlsplatz“ – mit zweitem Wal, Sandstrand und Sonnenschirmen – im Rahmen des Kunstfestivals Klima Biennale nun bis 10. Mai eine Neuauflage feiert, ist nicht zuletzt angesichts der traurigen Ereignisse um den Buckelwal „Timmy“ eine freudige Nachricht. Doch es ist auch klar, dass es um die Artenvielfalt und die Verschmutzung der Meere heute noch schlechter bestellt ist als vor 44 Jahren. „Die Installation ist eindeutig mahnend gemeint“, sagt Pilz, die im September 90 Jahre alt wird, im Gespräch.

Düster am Strand Zu den Sonnenschirmen hat die Künstlerin Pia Sirén nun drei „Palmen“ aus Bau-Hebebühnen gesellt, mit grünen Plastikplanen als Palmwedeln. Das Gerüst um die linke Säule der Karlskirche wurde vom Künstler Zheng Mahler mit einem Wimmelbild verhüllt – als „Pestsäule“ im Gedenken an die Corona-Pandemie, wie man erfährt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Esel.at/Joanna Pianka

Am anderen Ende des Karlsplatzes – im Rosa-Mayreder-Park am Eck von Zweierlinie und Wiedner Hauptstraße – hat Künstlerin Folke Köbberling den Abguss eines Mercedes-Geländewagens postiert, gefertigt aus einem Gemisch aus Jute, Lehm, Erde und Altpapier: Das Gebilde soll über den Sommer langsam verrotten und Denkanstöße liefern, wie viel Raum und Energie die Mobilität einnimmt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Michael Huber

Die Werke im öffentlichen Raum sind allesamt Teil einer Programmschiene der in viele Richtungen ausufernden, zweiten Klimabiennale, die sich heuer aber auf die Laufzeit eines Monats verdichtet hat. Dass der Grund dafür nicht nur Aufmerksamkeitsmaximierung, sondern auch Geldknappheit ist, verschwieg Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SP) bei der Präsentation nicht.

Biennale in Sparzeiten Das Festival bekam im Vorjahr 500.000 Euro von der Stadt, der für 2026 geplante Betrag von einer Million Euro wurde um 15 Prozent gekürzt. Das Kunst Haus Wien als Trägerinstitution fährt ebenfalls einen strikten Sparkurs – weswegen die Herbstausstellung entfällt und die nun zur Klima Biennale eröffnete Ausstellung „Seeds“, bei der es um poetische Zugänge zum Thema Samen und Saatgut geht, bis Februar 2027 (!) läuft.

Klima Biennale: Bis 10. 5. Die Klima Biennale findet 2026 zum zweiten Mal statt, sie hat aber eine längere Geschichte: Sie setzt die "Vienna Biennale for Change" fort, die 2015 von Christoph Thun-Hohenstein, damals Direktor des MAK, als Impuls- und Vernetzungsveranstaltung initiiert worden war.

Nach einer ausgedehnten Laufzeit 2024 beschränkt sich das Festival diesmal auf ein Monat - den Zeitraum von 9. 4. bis 10. 5. 2026. Mehr als 50 Partner sind in die Veranstaltung involviert, etliche Ausstellungen laufen auch länger.

Einen Überblick über das Programm, Events & mehr bietet die Website biennale.wien