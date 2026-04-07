Wal "Timmy": Experten-Gutachten entscheidet heute über Rettung

Der in der Ostsee vor der norddeutschen Stadt Wismar gestrandete Buckelwal liegt weitgehend unverändert vor der Insel Poel. "Es gibt keine Neuigkeiten", sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Wismar in der Früh. Das 12,35 Meter lange, 3,20 Meter breite und 1,60 Meter hohe Tier werde weiterhin von den Einsatzkräften beobachtet. "Wir sind weiter im Einsatz." Auf dem vom Sender News5 live ins Internet übertragenen Video waren regelmäßig kleine Wasserfontänen zu erkennen.

Wal "Timmy": Gutachten soll finale Entscheidung bringen

Heute wird dem Umweltminister des ostdeutschen Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, zufolge ein gesundheitliches Gutachten von Meeresbiologen und Veterinären zum Gesamtzustand des Meeressäugers erwartet. Das Gutachten soll Aufschluss über die Überlebenschance des kranken Wals geben. Dann soll die finale Entscheidung getroffen werden, so der Minister weiter.