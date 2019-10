Der Komponist Hans Zender ist tot. Er starb am Dienstag (22. Oktober), teilte das Klangforum Wien in einer Aussendung mit. Zender, geboren am 22. November 1936, "war nicht nur einer der bedeutendsten Komponisten seiner Generation, er war zugleich einer der herausragenden Dirigenten und Orchesterleiter und der wohl fruchtbarste und tiefste Musikdenker und -schriftsteller seiner Zeit", hieß es.