Kobuk.at schaut Medien auf die Finger

Fahrnberger hat Kobuk gegründet, als er vor zwei Jahren vom Wiener Institut für Publizistik gebeten wurde, eine Vorlesung über Online-Journalismus zu halten. Seither schreiben neben fixen Autoren auch Studenten für die Webseite. Fahrnberger verfolgt zwei Ziele: Unter dem Motto „Wir lesen Zeitung und schauen fern“ will er Medien auf die Finger schauen und angehenden Journalisten Praxis vermitteln.

„Wir sind keine Profis, sondern Medienkonsumenten“, sagt Fahrnberger. „Wir müssen das konsumieren, und manches zipft uns an. Das machen wir öffentlich und schießen zurück.“ Am häufigsten würden Artikel in österreichischen Boulevard-Zeitungen behandelt, aber es ist schon vorgekommen, „dass wir auch Qualitätsmedien zerlegt haben“, so Fahrnberger.

Seine derzeit 20 Studenten müssen pro Woche je einen Artikel abliefern. „60, 70 Prozent der Artikel gehen aber nie online“, sagt Fahrnberger. „Bei Kobuk gilt das Vier-Augen-Prinzip: Ich will jeden Artikel zuerst sehen, bevor er veröffentlicht wird.“

Rechtliche Probleme hatte Kobuk noch keine. „Bei einer Klage machen wir einen Spendenaufruf“, sagt Fahrnberger. Denn Umsatz macht Kobuk nicht. „Geld macht vieles komplizierter. Unser unprofessioneller Zugang bietet unglaubliche Freiheit.“