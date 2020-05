Kloiber über die Salzburger Festspiele und Opern-Übertragungen

Wie schätzt Kloiber die internationale Bedeutung der Staatsoper zurzeit ein? „Im Ballettbereich passiert viel. Und ich mache eine große Klammer um Franz Welser-Möst, den ich sehr schätze. Wenn er am Pult steht, ist das immer in der A-Klasse, manchmal sogar drei Mal A. Aber was an sonstigen Dirigenten zu hören und an Inszenierungen zu sehen ist ... das ist alles stark geprägt von einer französischen Verwaltungs-Provinzialität. Das kann der Wiener Staatsoper nicht zu neuem Glanz verhelfen. Und wenn kein neuer Glanz kommt, wird der alte zur Patina.“

Zur Entwicklung bei den Salzburger Festspielen: „Das ist ein Kasperl-Drama, bei dem das Krokodil recht behalten hat. Was auch immer man von Alexander Pereira wollte, man hat es 1:1 bekommen. In aller Höhe und in aller Tiefe.“ Kloiber versteht nicht, warum man Pereira nicht bis 2016 weiterarbeiten ließ, sondern eine Übergangsintendanz einzog. Und zur Bestellung von Markus Hinterhäuser ab 2017: „Warum musste es derart schnell gehen? Das wäre nicht nötig gewesen, er hat ja noch nicht einmal in Wien angefangen.“