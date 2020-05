Klimts "Litzlberg" unterm Hammer

"Litzlberg" stammt ursprünglich aus dem Besitz von Viktor Zuckerkandl, dem Erbauer des Sanatorium Purkersdorf. Nach dessen Tod ging es an seine Schwester Amalie Redlich, die 1941 nach Lodz deportiert und ermordet wurde. Ins Salzburger Museum kam es über den Kunsthändler und "Ariseur" Friedrich Welz. Redlichs Enkel Georges Jorisch, der in Kanada lebt, erhielt das Gemälde im April 2011 zugesprochen - im Gegenzug möchte er die Renovierung des Wasserturms am Mönchsberg mit 1,3 Mio. Euro unterstützen.

Dass das Gemälde überhaupt verkauft wird, bezweifelt Sotheby's-Chefin Jungmann nicht. "Es ist nicht mehr so, dass nur Europäer und Amerikaner Klimt und Schiele kaufen", sagt sie. "Es kaufen Russen, Chinesen, Inder, Araber etc. Man hat eine viel größere Bandbreite, aber das Angebot ist trotzdem sehr knapp geblieben. Wir wissen nicht, ob es nochmals so einen Klimt in dieser Kategorie am Markt geben wird."

Wenn fünf bis zehn finanzstarke Interessenten mitbieten, scheint ein hoher Verkaufspreis sicher - diese Klientel wird auch gezielt angesprochen, sagt Jungmann: "In Anbetracht der Krisenmeldungen rundherum wird man sich vermehrt um einen guten Verkauf bemühen, und die Zeichen stehen gut." Das Klimt-Bild ist allerdings nicht das Einzige, das auf reiche Sammler hofft: Heute, Dienstag, bringt Konkurrent Christie's u. a. die Bronzeskulptur einer Ballettänzerin von Edgar Degas zur Auktion. Hier erhofft man einen Preis von 25-35 Mio. Dollar.