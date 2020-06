Klimt wird zum Musicalhelden

Mit dem Künstlerhaus hat sich die Produktion auch einen besonders geschichtsträchtigen Aufführungsort ausgesucht: Gustav Klimt selbst war hier von 1891 bis 1897 Mitglied, machte prägende Erfahrungen und knüpfte wichtige Kontakte für seine weitere künstlerische Entwicklung.

Ein zentraler Erzählstrang ist natürlich Gustav Klimts Beziehung zu seinem Lebensmenschen Emilie Flöge gewidmet. Ob die Beiden nun nur ein platonisches Verhältnis verband oder ob sie ein Liebespaar waren, kann natürlich auch hier nicht vollständig geklärt werden. Immerhin gibt es der Romantik zuliebe einen kleinen dramaturgischen Schwindel am Ende: Starb Gustav Klimt im wirklichen Leben alleine in den frühen Morgenstunden des 6. Februars 1918, geschwächt durch einen Schlaganfall, an einer Lungenentzündung im Wiener AKH, so darf er den Musicaltod in Emilie Flöges Armen finden.

