Klimt-Kitsch, überall wohin man schaut

Der `Kuss` ist einfach der Renner", sagt Birgit Jaritz. Die stellvertretende Leiterin des Museumsshops im Belvedere kennt fast alle Produkte, die mit dem wohl berühmtesten Klimt-Motiv auf den Markt kommen. Nicht alle davon bietet sie auch an – so fehlt etwa die Spieluhr, die gerade als Sieger aus einem vom Wien Museum initiierten Wettbewerb zum Thema "Worst of Klimt" hervorging.

Das Belvedere, die Heimat des Original-Kusses, hat gegen solchen Extrem-Kitsch allerdings ebenso wenig Handhabe wie andere Häuser mit Klimt-Beständen: Die Urheberrechte an Klimt-Werken sind seit 1988 erloschen, die Museen können nur mehr ihre hochwertigen Foto-Vorlagen gegen Lizenzgebühren an Merchandising-Hersteller weitergeben – oder eben nicht.



Viele Wiener Häuser wie Belvedere und Leopold Museum geben selbst zahlreiche Klimt-Artikel in Auftrag, andere gehen eher restriktiv mit ihren Bilddaten um: "Ich gebe Fotos von Klimt nur für Kunstpublikationen und Kalender, die wir selbst produzieren, heraus", sagt Thomas Matyk, Leiter der Repro-Abteilung im Wiener MAK, das u. a. Klimts Entwürfe zum Stoclet-Fries beherbergt.