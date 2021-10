"Kleingartenverein Zukunft“ im Kosmos Theater: Ballett mit Rasenmäher

Wie nah das Schreckliche und das Schöne in einer Kleingartensiedlung beieinanderliegen, weiß Regisseurin Maria Sendlhofer aus eigener Erfahrung, wie sie im Programmheft wissen lässt. Im Kosmos Theater untersucht sie in „Kleingartenverein Zukunft“ dieses Phänomen. Entwickelt hat sie das Stück mit ihrem Ensemble während der Proben. Ein Bretterzaun, eine Lichterkette und Marquisen an den Seitenwänden der sonst leeren Bühne (Larissa Kramarek) reichen, um Beklemmung und Idylle in einem spüren zu lassen.