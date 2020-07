Kleine Kunstwerke für die Füße

Es gibt wohl kaum einen Tick, den man sich lieber unterstellen lässt, als einen Schuhtick. Carrie Bradshaw, die Titelheldin aus "Sex and the City", litt ebenso ungeniert daran, wie der einstige Pop-Darling Mariah Carey, die laut eigenen Angaben in ihren besten Zeiten gar 10.000 Exemplare besaß.

In Sachen Extravaganz können sich aber selbst Stars wie Lady Gaga derzeit im Kunst Haus Wien so manches abschauen. Pumps mit Haifisch-Zähnen und Froschschenkeln, mörderische Plateausohlen aus Elefantendung, Riemchensandalen aus Knoblauchzehen oder Holland-Clogs in Busenform sind nur eine kleine Auswahl an verrückten Kreationen, die dort noch bis 5. Oktober zu sehen sind.

Dass Schuhe nicht nur ein beiläufiges Modeaccessoire sein müssen, sondern unter den Händen von Stararchitekten wie etwa Zaha Hadid oder Rem Koolhaas gar zu einer anspruchsvollen Kleinskulptur werden können, zeigt die Ausstellung "SHOEting Stars" ebenso wie die Experimentierfreudigkeit von Designern und Künstlern mit neuen Techniken und Materialien.

Schuhe aus dem 3D-Drucker, die sich skelettartig um den Fuß schmiegen, stehen hier neben Exemplaren aus Papier, Beton, Silberbesteck, Holz, Besen, Zucker oder Porzellan (siehe Fotostrecke). Ergänzt wird die Schau durch den Kosmos der Fußbekleidung mit dazu passenden Fotos und Videos aus den letzten Jahrzehnten.

"SHOEting Stars" im Kunst Haus Wien