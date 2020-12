Klaus Schubert initiierte Hymne der Austro-Pop-Veteranen

Schubert schrieb die Musik, Susi Kra, Sängerin der Band Jetzt und Wir, den Text. Dann trafen sich die beiden mit Wolfgang Ambros in Waidring. „Wir haben eineinhalb Stunden im Garten bei ein paar Bier geprobt. Wolfgang hat seine Ideen eingebracht, was für mich toll war, weil er der Vater des Austropop ist und damit so viel mehr Erfahrung hat als ich. Ich kannte ihn von Festivals wie dem in St. Pölten, wo wir in den 80ern vor 27.000 Leuten gespielt haben. Aber erst durch diese Zusammenarbeit sind wir jetzt Freunde geworden. Er ist ein so geradliniger Typ. Und obendrein der liebenswürdigste und hilfsbereiteste Mensch, den ich kenne.“