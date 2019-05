Klaus Maria Brandauer: „Man kann auch in der Heimat fremdeln“

In diesem Interview erwähnten Sie, mehrere Male an der Donnerstagsdemo teilgenommen zu haben. Was hat Sie dazu motiviert?

Ganz einfach, ich fühle mich zur Zeit nicht wohl in Österreich. Man kann auch in der Heimat fremdeln. Das tu ich gerade. Ich kann mir Österreich nicht vorstellen, ohne gleichzeitig über Europa nachzudenken. Die Europäische Idee, zu der wir uns bekannt haben, sehe ich in großer Gefahr. Und deshalb bin ich auf die Demonstrationen gegangen. Ich will mich damit nicht berühmen. Ich habe bloß Flagge gezeigt und werde das auch weiter tun.

Reicht das aus?

Was können Menschen, die keinen direkten Einfluss haben, tun? Sie gehen wählen. Nach der letzten Wahl waren die einen froh über das Ergebnis, für die anderen ist nicht das herausgekommen, was sie wollten. Und die Reaktion war: „Dann eben in fünf Jahren wieder.“ Aber nicht mit mir! ( Brandauer wird ein paar Zentimeter größer, seine Augen beginnen zu funkeln.) So, jetzt sind wir – zufällig – bei meinem Thema. Was ist Heimat? Das kann eine Sprache sein, eine Gegend oder Menschen. In Zeiten wie diesen kommt aber noch etwas hinzu: die Demokratie. Auch das ist eine Heimat. Die haben wir, mit ihr können wir arbeiten, aber man muss sich mit ihr auch beschäftigen. Demokratie gehört diskutiert. Man muss dazu ermutigt, aufgefordert werden. Mir ist egal, wer das macht: Freunde, Parteien, Gewerkschaften, Standesvertretungen. Aber es gehört diskutiert. Demokratie ist keine Einbahnstraße. Ich muss etwas für sie tun. Wenn ich nichts tue, habe ich sie nicht. Und das ist das Thema, worüber ich sprechen kann.

Auch in der Öffentlichkeit.

Ja. Wenn die Demokratie auch nur im leichtesten in Gefahr scheint – sie muss gar nicht in Gefahr sein: Mund auf! Und Flagge zeigen! Denn unsere Verfassung ist großartig. Aber sie ist nicht in Stein gemeißelt. Daher muss man für sie kämpfen.

In Österreich darf man bereits mit 16 wählen. Fehlt es nicht an politischer Vorbildung?

Richtig! Die jungen Menschen müssen bereits früh darauf vorbereitet werden, dass sie an der Demokratie teilnehmen dürfen. Jeder sollte wissen, welche Vorteile und Rechte man hat – und auch welche Pflichten. Eines weiß ich: Ich lass mir die Chance meines Lebens, Demokratie zu leben, nicht kaputtmachen. Wie weit ich gehen werde, weiß ich nicht. Ich möchte streiten – bis die Fetzen fliegen. Aber mit Anstand! Benimm ist die Notwendigkeit, um in Frieden über Dinge zu diskutieren. Man muss dem anderen zuhören, egal welche Meinung er vertritt.

Ihre Vorwürfe lauten konkret?

Als ich vor vielen Jahren den Hamlet gespielt habe, tauchte gerade ein gewisser Jörg Haider auf der Bildfläche auf, und ich wurde in jedem Interview nicht nach Shakespeare gefragt, sondern: „Wos sogn S’ denn zum Haider?“ Und das gilt auch jetzt. Es nutzt nix, wenn ich detailliert über die Maßnahmen der Regierung spreche. Ich kann nur sagen: Es gefällt mir nicht, wie es momentan in unserem Land ausschaut. Das Rechtsradikale in jeder Form darf sich nicht weiter vergrößern, es muss zurückgedrängt werden. Leider wird heute nur mehr getwittert. Man lacht sich scheckig über das, was andere desavouiert. Das ist schrecklich, das ist die absolute Verdummung. Aber es ist genau das, was manche der Regierenden gerne hätten. Hinzu kommt noch etwas: Bei den Wahlen hat sich eine Mehrheit gebildet – die haben wir nun. Dass es so ist, ist auch die Schuld derer, die jetzt nicht regieren. Das sollten die Verlierer bedenken. Und sie sollten ihr Handeln darauf einrichten. Die einen schreien: „Nazi!“ Und die anderen kontern mit: „Lenin!“ und meinen wohl „Stalin!“ Mit solchen Argumenten zu arbeiten: Das kann doch nicht wahr sein! Und so äußern sich die Spitzen unseres Staates! Sie nehmen das ganze Land in Geiselhaft.

Sie zeigen Flagge, lesen Bonhoeffer. Aber können Sie im Theater überhaupt etwas bewirken?

Wenn ich die Lesung nicht mache, passiert nichts. Die Regierung würde sicher nicht besser. Es gibt aber zumindest die Chance, in jedem Einzelnen etwas zu bewirken. Und möglicherweise ist ein Engerl im Raum – um es liebevoll, wie in meiner Kindheit, auszudrücken – das uns verbindet.

In den letzten Jahren haben Sie unter anderem „Moby Dick“ gelesen, Mozart-Briefe, Stefan Zweig, Dostojewski und Weihnachtsgeschichten. Sie lesen mehr als Sie spielen. Warum?

Das ist reiner Zufall. Ich lese gerne, aber das habe ich immer schon gern gemacht. Es ist eine Garantie für mich selber, dass ich das, was ich ausdrücken will, auch ausspreche. Aber das heißt nicht, dass ich nicht gern spiele! Wir hatten 2018 vor, „König Lear“ mehrmals am Burgtheater zu spielen, aber wir haben es nur zweimal hingekriegt.

Eine neue Rolle?

Darüber habe ich auch mit Martin Kušej, dem designierten Direktor, gesprochen. Es ist noch nichts spruchreif, aber es ist mein innigster Wunsch, wieder zu spielen. Ich bin gerne hier.

Sie haben an der Burg nicht nur den Hamlet und den Lear gespielt, sondern auch den Nathan und den Tartuffe. Wünschen Sie sich noch eine Rolle?

Bei allen anderen Kulturinstituten sage ich, was ich möchte – und bringe Ideen mit. Hier, am Burgtheater, bin ich Ensemblemitglied. Und warte darauf, dass man mir eine Arbeit zuteilt.

Sie sind seit 1972 Ensemblemitglied – seit 47 Jahren.

Ich kann nur sagen: Die Zeit ist so schnell vorbeigegangen. Ich kann es nicht fassen! Ich wollte zum Burgtheater – und ich glaube: Da gehöre ich hin.

Wie wollen Sie Ihr 50-Jahr-Jubiläum feiern?

Das weiß ich nicht. Ich will es erleben.