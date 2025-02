Klaus Eckel im Interview: "Humor bedeutet Distanzgewinn"

Natürlich. Denn von dem, was wir als Wohlstand definieren – genauer gesagt, dem Konsumwohlstand, einem rein materiellen Wohlstand – müssen wir uns in Europa wohl bald verabschieden. Der verursacht zwar viele psychische Krankheiten, aber wir wollen ihn trotzdem nicht aufgeben. Deshalb wählen viele auch die Vergangenheit – populistische Parteien, die uns sagen, dass wir uns nicht ändern müssen. Dass wir wieder wie früher leben, wieder in Lokalen rauchen, mit Schilling bezahlen können. Dass wir keine Wärmepumpen und keine Photovoltaikanlagen brauchen. Einfach weitermachen wie früher.

Das Buch ist dem Finanzamt gewidmet. Gab es schlechte Erfahrungen?

Nein. Es ist einfach eine meiner längsten Beziehungen. Das Finanzamt ist seit 30 Jahren ein treuer Begleiter. Ich habe Frauen verloren, Freundschaften sind zerbrochen. Ich habe geliebte Menschen zu Grabe getragen. Aber das Finanzamt ist mir nie von der Seite gewichen. Auch wenn keiner zu meinem Begräbnis kommt – ich fürchte, das Finanzamt wird da sein und mir noch eine Nachzahlung in die Urne legen.

Sie haben sich 2023 von der Bühne zurückgezogen. Was waren die Gründe?

Es gab einfach Umstände in meinem Leben, die schwierig waren. Und man nimmt das ja mit auf die Bühne. Das geht dann auch eine Zeit lang gut. Manchmal sind das sogar die besten Abende, weil man sehr emotional ist. Aber wenn die Dissonanz zwischen dem, was ich auf der Bühne verkörpere, und dem, was ich fühle – wie es mir gerade geht – zu lange zu groß ist, dann signalisiert dir der Körper irgendwann, dass es so nicht weitergehen kann. Das kann sich in einer Depression äußern, in Panikattacken, in diversen Angstzuständen. Ich hatte große Schlafprobleme und einen Tinnitus. Ab dem Zeitpunkt, an dem ich beschlossen habe, eine Pause einzulegen, ist der Ton des Tinnitus bereits von Volume neun auf Volume vier gefallen.