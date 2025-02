Gernot Kulis: Bungeejumping mit der Nabelschnur

Anfänge im Radio

Gernot Kulis, 1976 geboren in Sankt Paul im Lavanttal (Kärnten), wurde im Radio als Teil der „Comedy Hirten“, als „Professor Kaiser“ und v.a. als „Ö3-Callboy“ bekannt. Oft strapazierte er mit Scherzanrufen mit verstellter Stimme die Nerven von Promis, Ämtern und Privatpersonen.

Comedy-Shows

Seine erste Bühnenshow „Kulisionen“ (2011) zog rund 200.000 Menschen an, 2017 folgte „Herkulis“ und im Vorjahr zeigte er „Hold The Line - Best Of 20 Jahre Ö3-Callboy“.

Mit „Ich kann nicht anders“ tritt Kulis am 12. Juli 2025 auch in der Wiener Staatsoper auf