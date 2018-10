Klassik auf Gran Canaria: Surfer vor der Oper

Er lässt nur jene an sein Pult, die in seinem Sinn arbeiten, wie etwa den ehemaligen Chef der Dresdner Philharmonie Michael Sanderling. Im Oktober, gastiert der Solo-Oboist der Berliner Philharmoniker Albrecht Mayer. Konzerte mit anderen Größen wie der Pianistin Martha Argerich sind in Planung. Mit Ehefrau Elina Garanča spielt er im November ihr nächstes Album ein. Als Amneris in Verdis „Aida“ debütiert sie voraussichtlich 2020 mit ihm und seinem Orchester im Opernhaus von Las Palmas, wo er einmal im Jahr eine Oper dirigiert.

Seinen Terminkalender könne er gut mit anderen Verpflichtungen vereinbaren, erklärt er. Chichon ist an Opernhäusern wie Paris und München gefragt. 2019 gastiert er an der New Yorker Met. Gespräche für Projekte an der Wiener Staatsoper führt er bereits mit dem künftigen Direktor Bogdan Rošcic. Und eine Oper im Jahr ist auf Gran Canaria im Vertrag. Eine Tournee ist in Planung. 2019 ist er mit seinem Orchester zum Neujahrskonzert in Baden-Baden geladen.

Wichtig ist ihm, dass ihm auch genug Zeit für seine beiden Töchter bleibt. Die Familie lebt in Malaga und Riga. Die Töchter sind sieben und vier Jahre. „Meine größte Angst ist, dass sie einmal, wenn sie Teenager sind, sagen, geh weg, du warst nie für uns da.“

„Wichtiger als meine ständige Anwesenheit ist, dass man mich auch spürt, wenn ich nicht hier in Las Palmas bin. Aber wenn ich da bin, steht meine Tür immer offen“, sagt er. „Man hat das Gefühl, dass wir immer zu ihm kommen können“, bestätigt Veronica Cruz, Englischhornistin und eine der jüngsten im Orchester. Domenico Pierini, Konzertmeister des Florentiner Maggio Musicale, der mit Dirigenten wie Claudio Abbado, Carlo Mario Giulini und Riccardo Muti gearbeitet hat und bei Mahler am ersten Pult unterstützt, erklärt: „Maestro Chichon hat das Potenzial und das Herz, dieses Orchester auf höchstes Niveau zu bringen“.

Er ist nicht der einzige, der von auswärts kommt. Kontrabassistin Ilka Emmert hat sich von der Deutschen Radio Philharmonie beurlauben lassen, um hier zu musizieren. Sie und der Hornist José Zarzo sind sich einig: „ Chichons Proben sind sehr intensiv, aber die Mühe lohnt sich.“ Das Konzert erbrachte den Beweis. Der Kurs in die Zukunft ist genommen.