Kinos boomen: Weltweite Einnahmen 27 Prozent im Plus

Ein sattes Plus gibt es weltweit an der Kinokasse: Die Einnahmen stiegen im ersten Quartal 2023 um ganze 27 Prozent, gab der internationale Kinoverband laut Variety bekannt. Für das Gesamtjahr wird ein Plus von 23 Prozent erwartet.

Besonders stark stiegen die Besuche in Europa, Afrika und dem Nahen Osten. In dieser Region ist nun „Avatar“ Teil 2 mit 800 Millionen Dollar Einnahmen der lukrativste Film der bisherigen Geschichte.