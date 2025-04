Kino-Flop "Schneewittchen": Hat Online-Shitstorm den Erfolg vergiftet?

115 Millionen US-Dollar Verlust: Diese Summe errechnete das US-Branchenportal Deadline für den Disney-Film „Schneewittchen“, der am 20. März in die weltweiten Kinos kam. Die Summe inkludiert nicht nur die schwachen Einspielergebnisse an den Kinokassen (in Nordamerika folgte auf ein Eröffnungswochenende mit 43 Millionen US-Dollar ein Rückgang um 66% am zweiten Wochenende), sie rechnet auch projektierten Umsätze aus Streaming und Merchandising ein. Den Kosten von 410 Millionen Dollar (270 Millionen für Produktion, dazu Kosten für Vertrieb und Marketing), bleibt dem Disney-Konzern ein fettes Minus.