Spannungen am "Snow White"-Set: Fehde zwischen Gal Gadot und Rachel Zegler

Disneys "Snow White"-Remake sorgt für gespaltene Meinungen. Die Neuverfilmung des Märchens mit "Wonder Woman" Gal Gadot kommt ab 20. März in die Kinos. Auf Social Media wird zum Boykott aufgerufen.

Diskutiert wird etwa die Einstellung der israelischen Schauspielerin Gadot, in der Rolle der bösen Königin, in Bezug auf Israel und Palästina. Gadot setzt sich gegen Antisemitismus und für die Freilassung der Hamas-Geiseln ein. Schneewittchen-Darstellerin Zegler hingegen macht sich für Freiheit für Palästina stark.

Letztere war außerdem ins Visier rassistischer Hetze geraten, als im Netz darüber geschimpft wurde, dass Schneewittchens Haut anders als im Original nicht weiß wie Schnee sei.

Zeglers Aussage, der Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1937 sei "veraltet", sorgte ebenfalls für Schlagzeilen. "Sie wird nicht vom Prinzen gerettet werden, und sie träumt nicht von der wahren Liebe, sondern davon, die Anführerin zu werden, von der sie weiß, dass sie es sein kann", sagte sie 2022 in einem Interview über ihre Darstellung von Schneewittchen.

Die modernisierte Fassung des Disney-Klassikers gefällt allerdings nicht jedem.

So beschwert sich David Hale Hand, dessen verstorbener Vater Disney-Animator David Hand und leitender Regisseur von "Bambi" und dem Original von "Schneewittchen und die sieben Zwerge" war, beschwert sich gegenüber Page Six über die in dem Film vorgenommenen Änderungen.