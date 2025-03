Lippenleserin: Wahrheit hinter Stones und Qualleys "aggressiver" Oscars-Interaktion

Lippenleserin deutet virales Video

Doch laut Lippenleserin Nicola Hickling war die hitzige Auseinandersetzung zwischen Emma Stone und Margaret Qualley bei den Oscars 2025 nicht das, was sie zu sein schien. "Es sieht so aus, als würde Margaret in dieser Szene in Kampfstellung gehen und Emma ihr einen bösen Blick zuwerfen", sagte Hickling der Daily Mail über den viralen Clip des Schlagabtauschs der beiden.

Die Lippenleserin meint aber, dass es keinesfalls zum Streit zwischen den Schauspielerinnen gekommen sei. Obwohl es wie ein konfrontativer Moment aussah, sagte Hickling: "Keine Sorge, sie streiten sich aber nicht."

"Tatsächlich sagt Margaret zu Emma: 'Ja, und ich flippe gleich aus.'"

"Sie machen das die ganze Zeit", erklärte Hickling weiter und bezog sich dabei auf frühere Gespräche zwischen Stone und Qualley bei anderen Branchenveranstaltungen.