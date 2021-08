Kino-Kritiken der Woche: "Free Guy", "Tom & Jerry", "Nahschuss" u. a.

"Tom & Jerry": Katz-&-Maus-Spiel mit realen Menschen

Wenn neue Ideen rar werden, muss man eben auf Altbewährtes zurückgreifen. Im konkreten Fall auf die beliebtesten Rivalen der Comic-Welt. Die Verfolgungsjagden von Kater Tom und Maus Jerry waren ab 1940 in vielen Zeichentrickepisoden zu sehen, von denen mehrere sogar mit einem Oscar ausgezeichnet wurden. Das neueste Abenteuer kommt als Mix aus realen Menschen und animierten Figuren daher.

Leider macht der Film nur wenig aus den Möglichkeiten, wie sie etwa in „Falsches Spiel mit Roger Rabbit“ schon vor drei Jahrzehnten auf geniale Weise vorgehüpft wurden. Im Mittelpunkt stehen eine New Yorker Hochzeitsplanerin namens Kayla, die bemerkt, dass sich Jerry ausgerechnet in dem Hotel einquartiert hat, in dem sie ihr Fest inszenieren will. Ein Hochzeitsbuffet mit Maus? Undenkbar. Also setzt Kayla seinen Erzfeind Tom gegen ihn an. So weit so vielversprechend. Aber statt der animierten Tiere haben eher die Menschen das Sagen.

Dass sich der Bräutigam als Attraktion für die Hochzeitstafel einen Elefanten wünscht, deutet schon an, dass in diesem Film viel Porzellan zu Bruch geht. Eine Szene, in der Tom versucht, Jerry über eine Stromleitung zu erreichen, lässt anklingen, was dieser Katz-&-Maus-Film hätte sein können – wenn die Menschen etwas zurückhaltender agieren würden ...

Tom & Jerry. Animationskomödie. USA 2021. 101 Min. Von Tim Story. Mit Chloé Grace Moretz, Ken Jeong