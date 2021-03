Kings Of Leon sind älter geworden - und klingen auch so

Wie es dieser Tage bei so vielen neuen Alben der Fall ist, war auch das eben erschienene „When You See Yourself“ von Kings Of Leon schon vor dem Ausbruch der Pandemie fertig. Die reflektive Stimmung, die sich durch die elf neuen Songs zieht, liegt also nicht an der Corona-Zeit, sondern ausschließlich an den persönlichen Lebensumständen der Band um die Brüder Caleb, Jared und Nathan Followill und deren Cousin Matthew Followill.