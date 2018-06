King Crimson: Eine neue Komposition bei jeder Show

„Ich kann nicht sagen warum, aber die letzte Wien-Show war magisch!“

Tony Levin, der Bassist von King Crimson, hat nur gute Erinnerungen an das Konzert im Museumsquartier von Anfang Dezember 2016. Genau wie Robert Fripp, der Band-Boss, Gitarrist und Komponist. Deshalb wurde das Konzert als Livealbum veröffentlicht – rechtzeitig zum nächsten Auftritt in der Donaumetropole.

Denn am Samstag und am Sonntag (23. und 24. Juni) tritt das 8-köpfige Ensemble in der Stadthalle F auf. Und wieder wird die Band, die 1969 mit dem Album „In The Court Of The Crimson King“ den ersten Meilenstein des Progressive Rock schuf, dabei auf höchstem Niveau musizieren. Denn Fripp schreibt Kompositionen, deren Komplexität durch die ausgeklügelten Beiträge der Bandmusiker ins Virtuose gesteigert wird.

Doch selbst für Leuten wie Tony Levin, der als Koryphäe auf seinem Instrument gilt, ist dieses Niveau harte Arbeit. King Crimson proben viele Wochen, bevor sie auf Tour gehen. Aber neben all dem dabei perfekt eingeübten Zusammenspiel gibt es bei den Shows auch Phasen, bei denen die Musiker improvisieren können. Speziell am Beginn einer Show. „Robert schreibt regelmäßig nach dem Soundcheck eine neue Komposition, die am Abend als Intromusik eingespielt wird. Wir hören das erst, wenn wir auf die Bühne kommen – und spielen mit.“

Seit 1981 ist Levin bei King Crimson. Fripp hatte ihn in Touring-Band von Peter Gabriel entdeckt, was damals seine Hauptbeschäftigung war. Heute richtet Levin all seine Session-Aktivitäten und die Tourneen mit seinen anderen Bands Stick Men und Levin Brothers nach dem Zeitplan von King Crimson.