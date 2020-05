Kinderfotos mit erstaunlich viel Zeitgeschichte

Der sechsjährige Arthur Schnitzler, Klein-Hofmannsthal in Tracht, das Familienalbum der Wittgensteins – und nur eine Vitrine weiter Minderjährige bei der Arbeit in einer Maschinenfabrik 1912 und Kids, die in Kriegsruinen spielen ...

Kinderfotos sprechen vor allem die Emotion an. So auch die Ausstellung „Kinder, wie die Zeit vergeht! Kleine Prinzen und große Mädchen in historischen Fotografien“ (bis 23. 2.) im Prunksaal der österreichischen Nationalbibliothek. Rund 250 zum Teil noch nie öffentlich gezeigte Exponate von ca. 1870 bis in die 1970er-Jahre lassen ein Jahrhundert lebendig werden und erzählen erstaunlich viel Zeitgeschichte.