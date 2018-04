Kinder zum Lesen bringen: Mit Vorlesen - und YouTube-Stars

Was steht da drinnen, für die, die es nicht gelesen haben?

Es heißt „Spring in eine Pfütze“, und gibt Anleitungen, was man alles tun kann. „Mal diese Seite rot an“, und so. Es ist Zeitvertreib für die Kids. Und es waren tausende Kids da, als die in Wien waren. Man kann sagen, das ist inhaltlich nicht sehr tief gehend. Aber es bringt die Kids dazu, ein Buch in die Hand zu nehmen.

Das war bei „ Harry Potter“ ja auch nicht viel anders: Zuerst wurde das sehr kritisiert, weil angeblich banal.

Wir würden uns freuen, wenn wir noch zehn oder hundert „Harry Potter“ hätten. Gerade die Jugendlichen lesen nur dann, wenn sie es wirklich wollen. „Harry Potter“ war ein Glücksfall. Auch zum Onlinespiel „Minecraft“ gibt es ein Buch. Man könnte fragen: Wozu? Aber ein Buch ist auch für junge Menschen – die Influencer eben – ein Statussymbol, etwas, das man erreicht hat. Und auch ein Dankeschön an die Follower. Solche Themen sind wertvoll für die ganze Branche – und für das Buch an sich.

In Deutschland bleibt der Buchmarkt zwar auch ungefähr stabil, aber die Zahl der Menschen, die Bücher kaufen, ist stark gesunken. Ist das in Österreich auch so?

In Deutschland gibt es laut Börsenverein des deutschen Buchhandels sechs Millionen Käufer weniger. Die Anzahl der gekauften Bücher pro Käufer ist in die Höhe gegangen. Der Buchleser war immer überwiegend weiblich – und wird jetzt älter. Wir müssen etwas für die Jüngeren tun, Bewusstsein schaffen für das Lesen.