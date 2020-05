Killer lernen Zähne putzen

„Die Sisters Brothers“ sind keine Westernkomödie.

Auch wenn man sieht, wie ein Pferd in einen Baum rennt.

Auch wenn Eli Sisters – er ist es, der uns die Geschichte erzählt – angesichts einer Frau abnehmen will und im Saloon „was Leichteres“ bestellt als Steak mit Bohnen.

Kellner: „Sie wollen etwas essen, von dem man nicht satt wird?“

Köchin: „Haben Sie keinen Hunger?“

Eli Sisters: „Ich bin sogar völlig ausgehungert. Trotzdem hätte ich gern etwas weniger Sättigendes, etwas ohne diese Völle, um es mal so zu sagen.“

Köchin: „Also, wenn ich was esse, habe ich gern etwas Sättigendes.“

Kellner: „Das ist der Sinn vom Essen.“

Gebt ihm endlich die verdammten KAROTTEN, die im Kaninchenstall liegen!

... aber das Lächeln wird vergehen.

Was (fast) bis zum Schluss im Kopf bleibt, ist die Gier. Ein Roman über die Gier ist das, brutal, traurig.

Da können die Taschen noch so mit geraubten Geldscheinen gestopft sein: Man geht nicht zum teuren Tierarzt, sondern schält das verletzte Auge seines Pferdes mit dem Suppenlöffel aus dem Schädel.

Eli ist halbwegs okay. Sensibel (ein wenig). Romantisch. Er zweifelt an seinem Bauch und am Beruf. Sein Bruder Charlie aber, der ist der ärgste Psychopath.

Aus diesem Duo entstand dieses schräge existenzialistische Buch, mit dem der Kanadier Patrick deWitt, 37, in die enge Auswahl für den Booker Prize 2011 kam.

Gelobt wurde seine Außergewöhnlichkeit.