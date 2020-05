KHM-Sammlungen ziehen um

Das antike Fabelwesen scheint beinahe verdutzt in den Raum zu blicken - so, als müsste es sich in seiner neuen Umgebung erst zurechtfinden. Anfang August wurde die Figur zusammen mit den schwersten Skulpturen und Bauelementen aus der Antikensammlung des Kunsthistorischen Museums (KHM) hierher, in das neue Zentraldepot in Himberg, geschafft.

Seitdem kommen jeden Tag mindestens zehn Lkw-Ladungen nach: Die Übersiedlung der KHM-Depots ist die wohl größte logistische Operation in der österreichischen Museumsgeschichte. An ihrem Ende sollen rund 60 Prozent der KHM-Bestände - diese umfassen mit angegliedertem Theater- und Völkerkundemuseum insgesamt rund vier Millionen Einzelobjekte - in dem unscheinbaren Bau an der Wiener Peripherie konzentriert sein.

Der erste Transporter, der am Montagmorgen das Depot erreicht, hat eine Vielzahl von Kunstschätzen geladen: Zwei Holzkisten voll antiker Porträtbüsten sinken mit der Ladebordwand herab, dann ein großformatiges Gemälde, das Christus am Ölberg zeigt.