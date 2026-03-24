Mobbing-Vorwürfe gegen KHM-Spitze: "Toxische Führungskultur"

In der ZIB 2 berichtete am Dienstagabend Veronika Sandbichler, die Direktorin von Schloss Ambras, von Gesprächen mit der KHM-Führungsspitze, bei denen sie "zumindest verbal so traktiert wurde", dass sie in Tränen ausgebrochen sei. Laut ihrem Anwalt Martin Maxl gebe es seit dem Amtsantritt des neuen Generaldirektors Jonathan Fine knapp 20 Fälle von Auseinandersetzungen mit Museumsmitarbeitern.

"Ich werfe dem Herrn Fine genau genommen eine toxische Führungskultur vor", sagte Maxl in dem Beitrag. Sandbichler, die die Zweigstelle des Kunsthistorischen Museums auf Schloss Ambras seit 2010 als Direktorin leitet, berichtete von einem neuen Kommunikationsstil ihr gegenüber, der sie einer physischen und psychischen Belastung aussetze, die ärztliche Betreuung notwendig mache. Laut ZIB 2 ist der Betriebsrat am Dienstag zu einer Sondersitzung zusammengekommen und hat das Kulturministerium eine externe Prüfung durch die Unternehmensberatung Deloitte beauftragt.