KHM: Haag signalisiert Stabilität, Schmidt zu Buße bereit

Sabine Haag, derzeit Übergangsgeneraldirektorin des Kunsthistorischen Museums (KHM), hat am Montag unterstrichen, dass sie nach der Absage von Eike Schmidt bereit sei, das Haus weiterhin interimistisch zu führen: „Ich werde in den kommenden Tagen mit Bundesminister Schallenberg und dem Kuratorium des KHM-Museumsverbands sämtliche relevanten Fragen klären“, ließ sie nach ihrer Rückkehr aus New York, wo das KHM als Leihgeber einer Schau zu Kaiser Maximilian I. im Metropolitan Museum fungiert, wissen.

Sie werde mit ihrem Team alles daransetzen, den erfolgreichen Kurs des KHM-Museumsverbands fortzuführen, so Haag in einer Aussendung. Die Institution stehe auf soliden Beinen: „Das Museum hat eine aktive und handlungsfähige Geschäftsführung und alle Schlüsselpositionen im Museum sind mit erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt.“

Am Lenkrad

Eben diese Stabilität führte der bis vor kurzem als neuer KHM-Direktor designierte Eike Schmidt im ORF-Kulturmontag auch als Argument für seine kurzfristige Absage ins Treffen: In den Uffizien, wo Schmidt nun doch gerne weiter Direktor bleiben möchte, seien einige Projekte am Laufen, wo es wichtig sei, "dass jemand das Lenkrad hält", sagte der deutsche Kunsthistoriker. Er fügte hinzu, dass er auch zu Strafzahlungen bereit sei, wenn diese durch seine kurzfristige Absage nötig sein sollten: "Ich hoffe, ich kann sie mir leisten".

Unterdessen wurde der für 25. Oktober angesetzte feierliche Abend zur Verabschiedung Haags abgesagt.