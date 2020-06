KHM: Des Künstlers Wunderkammer

Die Natur hat das Kunsthistorische Museum zurückerobert: Durch die Glastür des Sonderausstellungssaales grüßt ein ausgestopfter Kojote, links flankiert von einer Sammlung von Marienkäfern aus dem Naturhistorischen Museum (NHM). Rechts davon hängen gemalte Studien von Eseln, Katzen und Affen; sie stammen allerdings von der Hand Jan Brueghels des Älteren, sind also quasi Kunst.

Zusammengestellt hat das Arrangement der US-Künstler Ed Ruscha, der mit "The Ancients Stole All Our Great Ideas" (bis 2. Dezember) den Start einer neuen Ausstellungsreihe im Zeitgenossen- und Moderne-Programm des KHM markiert.

Auch wenn man sich darüber mokieren kann, dass die Schau mit ihrer Vielzahl von naturgeschichtlichen Exponaten (Mineralien, Marienkäfer, ein Meteorit) genauso gut im NHM stattfinden könnte, so trifft sie doch ihr Ziel sehr genau: In dem Saal, in denen die Vitrinen einander so symmetrisch gegenüberstehen wie die Bauten von NHM und KHM am Maria-Theresien-Platz, werden Ordnungskategorien unterwandert, wird die Trennung zwischen "Natur" und "Kunst" zur Debatte gestellt. Und es wird der Geist einer Sammlung spürbar, die vor ihrer Aufteilung auf zwei Häuser im späten 19. Jahrhundert ohne eine solch strikte Grenzziehung auskam.