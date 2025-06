Stillleben für die Digitalgeneration: Das KHM experimentiert mit Pieter Claesz

Ein Gummibärli ist auf dem Bild auch bei eingehender Betrachtung nicht zu entdecken. Dafür ein Humpen voll Bier, ein aufgeschnittener Hering, eine Semmel und ein Weinglas, in dem sich das durch ein Fenster einfallende Licht zu spiegeln scheint. Geht man näher heran, scheint sich der Effekt in einem Wirbel von Pinselstrichen aufzulösen, abstrakt wie in einem Gemälde von Herbert Brandl.

Lange Zeit hing das Stillleben des holländischen Malers Pieter Claesz (1596/’97 -1660) im Esszimmer von Hans Riegel, dem 2013 verstorbenen Miteigentümer von Haribo und Sohn des Firmengründers. Die von ihm gegründete „Kaiserschild“-Stiftung überantwortete das Bild als Leihgabe ans Grazer Landesmuseum Joanneum, nun ist es Teil einer Sonderpräsentation im Kunsthistorischen Museum. Dort können alle, die wollen, auch bis ins hohe Abstraktionslevel in das Bild hineinzoomen: Ein hochauflösender Screen erlaubt das, die Stiftung fördert solche Digitalisierungsobjekte. Auch im „Deep Space“ des Ars Electronica Centers in Linz kann man sich derart buchstäblich in die Werke versenken (nächster Termin: 8. 7.).