Kevin Spaceys Prozess startet: Haftstrafe oder Reinwaschung?

Spacey ist zuversichtlich, freigesprochen zu werden

Im Bezug auf den Prozess in London zeigte er sich zuversichtlich, dass die Vorwürfe in sich zusammen fallen werden. Das sei bei der Rapp-Klage so gewesen und werde auch jetzt wieder so sein, gab sich Spacey überzeugt. Sein Image in den Medien werde er aber wohl nicht mehr reparieren können. Trotzdem hoffe er darauf, dass nach einem Freispruch in London auch wieder Aufträge aus Hollywood kommen werden. In zehn Jahren, so Spacey, werde das alles vergessen sein. Sein Werk werde ihn überdauern, daran werde man sich erinnern.