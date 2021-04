Allerdings singt er nicht alle Song selbst, hat sich dafür bei sechs Liedern Gäste wie Einfach Flo, Illian und Onk Lou dazu geholt. „Ich kann gut melancholisch gehauchte Songs singen“, sagt Lehr. „Aber wenn es souliger oder jazziger wird, kann ich das nicht rüberbringen.“ Neben Liebesliedern wie „Superman“, in dem er proklamiert, dass man sich beim ersten Date besser ehrlich präsentiert denn als Supermann, geht er in „Killers In My Mind“ auf seinen schwierigen Corona-Sommer ein.