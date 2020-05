Kesha: Party, Rock und die Vorleben

Viele der Songs vom ersten Album handelten deshalb vom Partyleben, vom Genießen, so lange man kann. Damit platzte Kesha genau in jene Zeit der Wirtschaftskrise, in der der Jugend dämmerte, das ihre Zukunft alles andere als rosig ist, traf ihr Lebensgefühl auf den Punkt.

Keshas Erfolg liegt aber sicher auch daran, dass sie sich eine für Pop-Business-Standards ungewöhnliche Authentizität erhalten hat. "Der wichtigste Tipp, den mir meine Mum als Songwriterin gab, war, schreibe nur über das, was du kennst", sagt sie. "So sind meine Songs vielleicht übertrieben. Aber sie basieren auf meinen Erfahrungen."

So auch auf "Warrior". Da singt Kesha aber zusätzlich auch von Vorleben und Geistern: "Ich war nach der ersten Tour in Südafrika, wo ich mich hypnotisieren und in Vorleben zurückführen ließ. Ich ging als Rucksacktouristin dorthin, half in einer Pflegestation für Babylöwen aus und schlief am Boden. Ich wollte einen Ausgleich zu dem Pop-Starleben, bei dem sich alles immer nur um mich dreht und man so leicht so selbstsüchtig werden kann."