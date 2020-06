Kerres verlässt das Konzerthaus

Ich habe mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht, ganz und gar nicht." Da schwingt bei Bernhard Kerres dann doch Wehmut in der Stimme mit. Aber "das Ende der 100. Saison ist ein guter Zeitpunkt, um sich zu neuen Ufern aufzumachen", sagte Kerres am Montagabend zum KURIER. Und somit steht nun fest: Mit Ende der Saison 2012/13 verlässt der Intendant das Konzerthaus.

Kerres hatte den Posten – einen der prominentesten Musikmanagerjobs des Landes – als Nachfolger von Christoph Lieben-Seutter im Jahr 2007 angetreten. Eines der Problemfelder im Konzerthaus konnte in seiner Amtszeit nicht bereinigt werden: Für eine Lösung bezüglich der verbliebenen Schulden in Millionenhöhe aus der Konzerthaus-Renovierung hat Kerres kein Gehör bei der Wiener Stadtpolitik gefunden. "Die Schulden haben wir, daran hat sich nichts geändert", sagt Kerres. "Natürlich hätte ich gerne – wie jeder Kulturmanager – signifikant mehr Geld gehabt. Es ist alles andere als einfach, so ein Haus wirtschaftlich zu führen."

Dennoch hinterlasse er ein Haus, das "man gerne übergibt": Es sei ihm gelungen, "die Besucherzahlen signifikant zu steigern. Wir hatten einen enormen Zuwachs an verkauften Abos und werden in der Jubiläumssaison ein Plus von 15 Prozent haben und erstmals an die oder über 30.000 Abos verkaufen."