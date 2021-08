Keramikkünstler Franz Josef Altenburg gestorben

Franz Josef Altenburg, ein international renommierter Künstler auf dem Gebiet der Keramik, ist am Mittwoch am frühen Morgen 80-jährig verstorben. Das gab die Oberösterreichische Landeskultur-GmbH in einer Aussendung bekannt. In der einstigen Kaiservilla in Bad Ischl, in der Altenburg am 15. März 1941 zur Welt kam, ist derzeit eine Werkschau zu sehen, die einen Überblick über sein jahrzehntelanges Schaffen liefert. Sie hätte bereits am 19. August auslaufen sollen, wurde aber aufgrund des Ereignisses noch verlängert und wird von 22. bis 26. 8. zu sehen sein. Bereits im Frühjahr hatte das Wiener MAK Altenburg gewürdigt, der Kurator Rainald Franz zeichnete auch für die aktuelle Schau verantwortlich.

Kaiserliche Wurzeln

Altenburg war ein Sohn von Clemens-Salvator von Österreich-Toskana, der sich ab 1931 Altenburg nannte; er war über seine Mutter Valerie ein Enkel von Kaiser Franz Joseph I. und Kaiserin Elisabeth von Österreich. Altenburgs Mutter war Elisabeth Resseguier de Miremont. Der spätere Keramikkünstler verbrachte seine ersten Lebensjahre in der "Kaiservilla" in Bad Ischl, bevor er sich an der Grazer Kunstgewerbeschule ausbilden ließ. Danach arbeitete Altenburg für die Hallstätter Keramik und anschließend im Atelier der Gmundner Keramik. Seit 1976 war er als freischaffender Künstler in seiner eigenen Werkstätte in Breitenschützing (Oberösterreich) tätig.