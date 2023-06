Kelly Family bescherte Österreich 1995 das bisher größte Konzert

In Wien war man aber immerhin vorgewarnt. Tags zuvor mussten bei einem Konzert in Wels mehr als 400 kollabierte Kids und Teenager betreut werden. Die Sicherheitskräfte in Wien wurden entsprechend instruiert. Eines der Probleme, vor denen die Organisatoren standen: Um gute Plätze in den vordersten Reihen nicht aufzugeben, verzichteten viele aus der Fanschar darauf, aufs Klo zu gehen. Nur logisch: Um dorthin nicht gehen zu müssen, wurde trotz sommerlicher Temperaturen auch aufs Trinken verzichtet.

Doch ihnen wurde geholfen: Die Helfer karrten 500 Kisten Obst, 1.000 Liter Wasser und Tee heran, um die hysterische Jungschar zu laben. Wer auf die Toilette musste, wurde herausgehoben und durfte danach wieder auf den alten Platz zurück.

Am Samstag um 6.00 Uhr früh appellierte auch ein - vermeintlicher - Rot-Kreuz-Mitarbeiter von der Bühne aus an die Kelly-Jünger, sich gesund zu ernähren. Sein Outfit war allerdings nicht echt, die Organisatoren holten die Polizei, die den Mann von der Bühne entfernte. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen Krankenpfleger, der "einmal im Leben besonders wichtig sein wollte", wie er laut Donauinselfest-Buch damals erklärte. Er durfte letztendlich bei der Verpflegung der Jugendlichen helfen.

160 Securities

Insgesamt waren an jenem Tag 160 Security-Kräfte und "eine ganze Armada" von Sanitätern im Einsatz. Das Mega-Konzert ging schließlich ohne gröbere Zwischenfälle über die Festbühne. Die Bilanz fiel erfreulich aus: Es kollabierten nicht einmal halb so viele Menschen wie zuvor in Wels.

Im Zentrum der Hysterie stand Teenie-Schwarm Patrick Michael "Paddy" Kelly. Er wird heute erneut die Festbühne entern. Schon seit Jahren ist er als Solokünstler erfolgreich unterwegs. Dass sein Auftritt ähnlich turbulent verläuft wie damals, ist eher nicht zu erwarten. Retro-Programm mit Liedern der Kelly-Family gibt es bei seinen Auftreten nur vereinzelt.

An sich sind singende Kellys inzwischen wieder relativ häufig zu erleben. Michael Patrick Kelly war in Wien zuletzt erst im Februar zu Gast. Auch die Familie ist wieder vereint und sogar regelmäßig in der Stadthalle zu sehen - wobei "Paddy" hier nicht mit dabei ist. Auch Bruder Angelo hat sich kürzlich absentiert, der letzte Auftritt der Familie zu Weihnachten fand bereits ohne ihn statt.