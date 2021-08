Keine Impfung, kein Job: Drummer der Band The Offspring gefeuert

Ab kommendem Sonntag sollte die Punk-Pop-Band The Offspring wieder in den USA auf Tour gehen, auch für das "Nova Rock" im burgenländischen Nickelsdorf im Jahr 2022 ist die Band schon gebucht. Wahrscheinlich wird aber auch dann einer nicht dabei sein: Drummer Pete Parada wurde US-Medienberichten zufolge von der Band gefeuert. Wie Parada selbst via Instagram bekannt gab, war seine Weigerung - oder nach eigenem Bekunden seine Unfähigkeit - sich gegen das Coronavirus Impfen zu lassen, der Grund dafür. "Es wurde kürzlich entschieden, dass es unsicher ist, mich in der Nähe zu haben - im Studio und auf Tour", heißt es in dem Post.